Alleen Zonderland naar finale op EK

Het teamresultaat staat bij de Nederlandse turners het komende jaar centraal. Maar wat de eerste stap richting de Olympische Spelen van Tokio had moeten zijn, werd bij de EK in Glasgow een deceptie. De doelstelling, een plaats bij de top vijf, werd bij lange na niet gehaald. Oranje, vier jaar geleden zesde, werd nu negende in de kwalificaties en mist de teamfinale. Een troost was de finaleplaats voor Epke Zonderland aan de rekstok, maar die was de Fries aan zijn stand verplicht.

Zonderland turnde een behoudende oefening die hem een score van 14,333 opleverde. Daarmee plaatste hij zich desondanks als eerste voor de finale van zondag, waarin hij de favoriet is. Voor Frank Rijken, die op brug (14,366) net buiten de top acht viel, voor Bart Deurloo, derde nog aan de rekstok bij de WK in Montreal, Casimir Schmidt en Bram Verhofstad rest slechts toekijken als komend weekeinde de finales plaatsvinden.

,,Dit was een van mijn betere optredens in kwalificaties. Het loopt vaak wat stroef. Er overkomen me dingen, maar dat had ik nu niet”, vertelde Zonderland, die het aan de rekstok bij één combinatie van vluchtelementen hield. ,,Ik ging voor die eerste combi, zodat ik wat speling zou hebben. Daarom was de tweede niet nodig en kon ik de oefening strak afmaken.”

In de finale, waarin de olympisch en tweevoudig wereldkampioen voor de derde keer de Europese titel aan de rekstok kan veroveren, zal er meer risico genomen worden. ,,Mijn uitgangswaarde (moeilijkheidsgraad) moet dan van 6,2 naar 6,8. En dan moet ik weer zo netjes zien te turnen.” De Kroaat Tin Srbic, die hem vorig jaar in Montreal van zijn derde wereldtitel afhield, ontbreekt in ieder geval in Glasgow.

De teamprestatie was ondermaats met de score van 239,393 en vooral door missers op brug (Zonderland, Schmidt), ringen en vloer. ,,We hebben echt wel wat punten laten liggen”, stelde Zonderland, die er meer van had verwacht. ,,Het ging in de voorbereiding hartstikke goed, er zat een stijgende lijn in. Als je die had doorgetrokken, hadden we een andere wedstrijd geturnd. Dit was niet wat we verwacht hadden. We maakten iets te veel foutjes. Maar we hebben ook goede dingen laten zien gelukkig. Rek was sterk en op voltige bleef iedereen erop.”