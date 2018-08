Hoogspringer Douwe Amels heeft zich bij de EK atletiek in Berlijn voor de finale van het hoogspringen geplaatst. De 26-jarige Fries, ooit Europees kampioen bij de beloften, ging over een hoogte van 2,21 en eindigde daarmee als tiende in de kwalificatie, voldoende voor een optreden komende zaterdag in de finale.