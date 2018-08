Bijrol estafetteteams in laatste finales EK

De Nederlandse estafetteploegen hebben aan het slot van de EK zwemmen in Glasgow een bijrol gespeeld in de finales van de 4×100 meter wisselslag. De mannen eindigden als zevende, de vrouwen werden vijfde. Een medaille werd van beide teams vooraf al niet verwacht.

Nyls Korstanje, Arno Kamminga, Joeri Verlinden en Stan Pijnenburg zetten een tijd neer van 3.35,24, bijna 5 seconden achter het winnende Britse kwartet: 3.30,44. De Britse schoolslagspecialist Adam Peaty veroverde zo zijn vierde Europese titel in Glasgow. Het zilver ging naar Rusland (3.32,03), brons was voor Duitsland (3.33,52).

Bij de vrouwen zegevierde Rusland in 3.54,22, voor Denemarken (3.56,69) en Groot-Brittanniƫ (3.56,91). Het Nederlandse kwartet Kira Toussaint, Tes Schouten, Kinge Zandringa en Femke Heemskerk werd vijfde in 3.58,94. Als startzwemster verbeterde Toussaint haar Nederlands record op de 100 meter rugslag. Ze klokte 59,81, iets sneller dan eerder dit jaar in Eindhoven (59,88).