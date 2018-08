Bockarie achtste in finale 200 meter

Sprinter Solomon Bockarie heeft zich niet in de strijd om de medailles kunnen mengen op de 200 meter bij de EK in Berlijn. Hij spurtte vanuit de moeilijke baan 1 naar de achtste en laatste plaats, wel in een beste seizoenstijd van 20,39 seconden.

De zege ging overtuigend naar regerend wereldkampioen Ramil Gulijev uit Turkije. Hij snelde naar het goud in 19,76, een kampioenschapsrecord. De Brit Natheneel Mitchell-Blake pakte het zilver in 20,04, het brons was voor de Zwitser Alex Wilson, die ook 20,04 achter zijn naam kreeg.

Op zich was het al knap dat Bockarie in de finale stond. Hij deed wat Churandy Martina niet lukte. Het boegbeeld van de Nederlandse sprint werd in de halve finales uitgeschakeld. Bovendien was de 31-jarige Bockarie, geboren in Sierra Leone, eind juni bij de NK in Utrecht nog geblesseerd geraakt aan beide bovenbenen. Hij was pas twee weken in training.

,,Ik ben tevreden. Weer de binnenste baan krijgen is verschrikkelijk, je kan niet voluit je passen maken in de krappe bocht. En dan loop ik toch mijn beste seizoenstijd’’, zei hij na de finale. ,,En we hadden tenminste één Oranje-atleet in de finale. Dat telt ook.”