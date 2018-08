Brons voor zeiler Postma bij WK in Aarhus

Pieter Jan Postma heeft een medaille overgehouden aan de wereldkampioenschappen zeilen in Aarhus. De Nederlandse zeiler eindigde als derde in de Finn-klasse. Zijn landgenoot Nicholas Heiner moest na de medalrace met de zesde plaats genoegen nemen.

De wereldtitel ging naar de Hongaar Zsombor Berecz en zilver was er voor de Zweed Max Salminen.

,,Ik sta er eerlijk gezegd zelf ook wel een beetje van te kijken. Sinds juni ben ik pas weer fanatiek aan het trainen, maar ik merk dat ik wel gegroeid ben. Ik had mezelf behoorlijk wat druk opgelegd, maar daar weet ik beter mee om te gaan nu”, aldus Postma, die bij de medalrace als tweede over de finishlijn kwam.

Heiner eindigde in de laatste race als achtste. ,,Het zijn een paar zware dagen geweest. Ik had een goede start van mijn medalrace, maar daarna maakte ik een verkeerde keuze. Ik heb hard geprobeerd terug te vechten, maar ik heb helaas onder de maat gepresteerd vandaag”, keek hij terug.

Naast de wereldtitel werd er in de Finn-klasse ook gestreden om de interne selectie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio, waar maar één Nederlander mee mag doen. Heiner hoopte zijn plaats al dit jaar veilig te stellen, maar door de prestatie van Postma gaat dat niet lukken. De interne selectie is nu verschoven naar de eerste helft van 2019, meldt het Watersportverbond.