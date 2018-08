Dielessen in commissie van IOC

Gerard Dielessen treedt bij het Internationaal Olympisch Comité toe tot de commissie communicatie. Dat meldt sportkoepel NOC*NSF, waar Dielessen algemeen directeur is, donderdag.

Het IOC maakte de samenstelling bekend van alle 26 commissies waarmee gewerkt wordt. Rita van Driel, bestuurslid van het Internationaal Paralympisch Comité en medewerker van NOC*NSF, blijft lid van de coördinatiecommissie voor de Winterspelen van 2022 in Peking. Ze gaat daarnaast deel uitmaken van de commissie Vrouwen in de sport, waar Marijke Fleuren al in zat. Geert Corstens blijft lid van de ethische commissie van het IOC.

,,Ik ben blij met mijn benoeming in deze belangrijke commissie”, zegt Dielessen. ,,Het IOC geeft daarmee aan dat zij onze inbreng en deskundigheid op het thema communicatie graag gebruikt voor de verdere onwikkeling van hun communicatiestrategie. Ik vind het belangrijk dat nu vier Nederlanders lid zijn van commissies van het IOC.”