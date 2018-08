Ghafoor en De Witte door naar finale 400 meter

Madiea Ghafoor en Lisanne de Witte hebben hun goede vorm van deze zomer onderstreept met een plek in de finale van de 400 meter bij de EK atletiek in Berlijn.

De Amsterdamse Ghafoor liep in haar serie van de halve finales naar de tweede plaats in 51,29 en plaatste zich rechtstreeks voor de eindstrijd op zaterdagavond. De Witte rende in haar heat naar de derde plaats. Dat was onvoldoende voor directe kwalificatie, maar met haar tijd van 51,24 ging ze als tijdsnelste alsnog door.

De 25-jarige Ghafoor beleeft haar beste jaar op de sprint. Ze liep al persoonlijke records op 100, 200 en 400 meter. De 23,16 op de 200 was ook goed voor EK-kwalificatie, maar Ghafoors liefde ligt op de 400 meter. Ze is deze zomer met een beste tijd van 51,12 een seconde sneller dan vorig jaar. ,,Ik wilde met de grote Q naar de finale, bij de eerste twee dus, en dat is gelukt. Ik was zeker van mezelf en liep gecontroleerd’’, zei de Nederlands kampioene na haar race.

Gek genoeg was het niet de Amsterdamse die het Nederlandse record verbeterde. Lisanne de Witte haalde begin juli verrassend uit met 50,96 en dook riant onder de 51,35 van Ester Goossens uit 1988. ,,Dat record kwam onverwacht en ik was even bang dat het een uitschieter was, maar in Londen liep ik daarna 51 rond en toen wist ik dat het goed zat. Ik zal in de finale wel mijn kop erbij moeten houden, want nu verslapte ik iets te veel na 150 meter. Ik heb houvast aan het feit dat ik nog steeds de beste seizoenstijd van alle finalisten heb gelopen.’’

De Brits Laviai Nielsen plaatste zich met 51,21 als snelste voor de finale.