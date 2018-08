Nummerdor assistent-bondscoach beachvolleybal

Reinder Nummerdor is benoemd tot assistent-bondscoach van het Beachvolleybal Team Nederland. De oud-volleyballer gaat vanaf 1 oktober samen met bondscoach Gijs Ronnes de mannenteams trainen en coachen. Nummerdor (41) volgt Jochem de Gruijter op, die hoofdcoach talentontwikkeling wordt binnen de volleybalbond Nevobo.

Nummerdor tekent een contract voor een jaar, maar beide partijen hebben de intentie door te gaan tot en met de Olympische Spelen van Tokio. ,,Dit is een prachtige kans die ik niet wil en kan laten schieten. Ik heb als speler met Gijs gewerkt en ik sta volledig achter zijn werkwijze”, zegt Nummerdor die zelf vijf keer aan de Spelen deelnam, eerst in de zaal en later met eerst Richard Schuil en daarna Christiaan Varenhorst in het zand. Met Schuil werd hij drie keer op rij Europees kampioen, met Varenhorst pakte hij onder meer zilver op het WK van 2015.

Nummerdor komt in oktober direct in actie tijdens het World-Tourtoernooi van Yangzhou of Las Vegas.