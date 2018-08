Ook Rohan Dennis naar Bahrain-Merida

Bahrain-Merida neemt opnieuw een renner over van BMC, dat na dit wielerseizoen ophoudt met de wielerploeg. Rohan Dennis kwam donderdag een tweejarig contract overeen met het team van sportdirecteur Rik Verbrugghe. Naast de 28-jarige Australiër nam Bahrain-Merida eerder de Belg Dylan Teuns en de Italiaan Damiano Caruso van BMC over.

,,Hij is niet alleen een van de beste tijdrijders ter wereld, wij geloven er ook in dat hij in grote rondes een goed klassement kan rijden. Daar willen we in investeren”, aldus Brent Copeland, algemeen manager van Bahrain-Merida.

Dennis won naast drie nationale titels bij het tijdrijden onder meer etappes in de Tour, de Giro, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Zwitserland.