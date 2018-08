Puts zesde in EK-finale 50 vrij

Zwemmer Jesse Puts heeft in de EK-finale van de 50 meter vrije slag niet kunnen meedoen om de medailles. De 23-jarige Utrechter tikte als zesde aan in 22,08 seconden, ruim boven zijn Nederlands record van 21,82. Puts was ook langzamer dan in de halve finales, toen hij met 22,02 de zevende tijd had geklokt.

De Europese titel ging naar de Brit Benjamin Proud, die het goud pakte in 21,34 seconden. Kristian Gkolomeev uit Griekenland eindigde als tweede (21,44), het brons ging naar de Italiaan Andrea Vergani (21,68). De Russische favoriet Vladimir Morozov greep net naast de medailles (vierde in 21,74).

Puts veroverde twee jaar geleden tot ieders verrassing de wereldtitel 50 vrij op de kortebaan. De Utrechter loste kort daarna Pieter van den Hoogenband af als houder van het Nederlandse record op de sprint in het 50 meterbad. Vorig seizoen vielen zijn resultaten tegen, maar met Mark Faber als nieuwe coach denkt Puts nu weer op de goede weg te zijn.

,,Ik ben in de vorm om het Nederlands record te pakken, heel jammer dat het niet gelukt is”, zei Puts bij de NOS. ,,Het voelde een stuk sneller dan 22,0, maar goed, ieder zwembad is anders. Maar als je ziet hoe het vorig jaar ging, dan had ik denk ik in januari getekend voor de zesde plaats op het EK. Ik ga weer de goede kant op door de samenwerking met Mark Faber. Ik denk dat we de komende twee jaar veel stappen gaan maken.”