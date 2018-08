Scherpe Weertman doet het weer op het einde

Net als tijdens de olympische 10 kilometer voor de kust van Rio de Janeiro was het donderdag bij de EK in het Schotse meer Loch Lomond weer millimeterwerk voor Ferry Weertman. Evenals twee jaar geleden in Rio tikte de 26-jarige Nederlander een fractie eerder aan dan zijn concurrent, waardoor hij weer een titel kon bijschrijven op zijn inmiddels indrukwekkende erelijst.

,,Je hebt 10 kilometer gezwommen en bent 2 uur aan het bikkelen geweest. Dan ben je op het einde kapot, zowel mentaal als fysiek. Het is de truc om scherp te blijven en dan de kleine dingetjes goed te doen”, zei Weertman bij de NOS. ,,Dat is vandaag weer gelukt.”

De openwaterzwemmer uit Naarden kwam van ver. ,,Ik lag op een gegeven moment derde, achter Kristof Rasovszky en Rob Muffels. Ik wist dat ik naast Rob moest komen, anders zou het niet gaan lukken. Kristof had dat vooraan door, versnelde meteen en sloeg een gaatje. Toen dacht ik: ga ik energie sparen en racen voor de tweede plek of ga ik pushen voor goud? Ik wilde zo graag winnen en heb toen gepusht, gepusht, gepusht. En ja, toen kwam het toch weer aan op die finish.”