Tsitsipas verrast Djokovic in Toronto

Tennisser Novak Djokovic heeft zich in de derde ronde van het masterstoernooi in Toronto laten verrassen. De winnaar van Wimbledon vloog eruit tegen de Griekse tiener Stefanos Tsitsipas: 3-6 7-6 (5) 3-6. De negentienjarige Tsitsipas maakte eerder dit jaar al naam door de finale te halen in Barcelona. Vorige week in Washington bereikte de Griek de laatste vier.

Djokovic maakte op het Canadese hardcourt zijn rentree, ruim drie weken nadat hij Wimbledon op zijn naam had geschreven. De 31-jarige Serviër rolde soepel door de eerste twee rondes, maar verslikte zich in Tsitsipas. De Griek had een ronde eerder al de als zevende geplaatste Dominic Thiem uit Oostenrijk verrast.

De Bulgaar Grigor Dimitrov en de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson, verliezend finalist op Wimbledon, plaatsten zich wel voor de kwartfinales.