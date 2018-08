Van Rijsselberghe neemt de leiding op WK

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft de leiding genomen op het WK in de RS:X-klasse voor de kust van de Deense stad Aarhus. De olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 profiteerde donderdag van twee mindere resultaten van Pawel Tarnowski, de Pool die op kop stond. Zelf kwam Van Rijsselberghe in de drie races die werden gevaren twee keer als vijfde en als zevende over de finish.

Tarnowski eindigde in een race als derde, maar noteerde ook een twaalfde en vijftiende plek. De 29-jarige Van Rijsselberghe heeft na negen races tien punten voorsprong op Tarnowski. Kiran Badloe staat op de vijfde plaats, 25 punten achter zijn trainingsmaat. Badloe werd 39e, voorlopig zijn schrapresultaat, zeventiende en zesde.

Bij de vrouwen schoof Lilian de Geus ook op naar de eerste plaats in de tussenstand. De Geus heeft nu vijf punten voorsprong op Yunxiu Lu uit China. De Nederlandse begon de dag slecht met een 31e plek, nu haar schrapresultaat, maar daarna won ze race acht en eindigde ze als zesde in de negende race.

In de Laser Radial is titelverdedigster Marit Bouwmeester bezig aan een opmars. De olympisch kampioene schoof op naar de tweede plaats door een race te winnen en als vijfde te eindigen. Bouwmeester gaat vrijdag in de medalrace proberen om de Belgische koploopster Emma Plasschaert te passeren. Plasschaert leidt met 56 punten, de dertigjarige Friezin heeft er 67. Daphne van der Vaart (dertiende) en Maxime Jonker (vijftiende) werden uitgeschakeld.

In de 49erFX doen de duo’s Annemiek Bekkering/Annette Duetz (derde) en Odile van Aanholt/Marieke Jongens (vijfde) volop mee in de strijd om de medailles.