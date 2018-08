Van Rouwendaal bij EK ook de snelste op 10 km

Sharon van Rouwendaal heeft bij de Europese kampioenschappen zwemmen ook de 10 kilometer in het open water op haar naam geschreven. Een dag eerder was de 24-jarige Nederlandse in Loch Lomond in Glasgow al de rapste op de 5 kilometer.

Van Rouwendaal bleef samen met Giulia Gabrielleschi over uit een eerder ontstane kopgroep. De Italiaanse kon lang mee, maar moest in het slot van de race de sterke Van Rouwendaal toch laten gaan. Van Rouwendaal tikte 7,3 seconden eerder aan dan Gabrielleschi.

Esmee Vermeulen maakte het Nederlandse succes compleet door op 41,6 tellen van Van Rouwendaal als derde te eindigen.

Bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro veroverde Van Rouwendaal twee jaar terug ook goud op de 10 kilometer. In Glasgow hoopt de Baarnse ook te winnen op de 25 kilometer (zondag) en op de 5 kilometer aflossing met het gemengde Nederlandse team (zaterdag).