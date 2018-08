Van Rouwendaal wil ook goud op 10 kilometer

Sharon van Rouwendaal hoopt na haar gouden medaille op de 5 kilometer open water bij de Europese kampioenschappen ook de 10 kilometer op haar naam te schrijven. De 24-jarige Nederlandse zwemster begint om 10.30 uur Nederlandse tijd aan de dubbele afstand in Loch Lomond in Glasgow. Ook Esmee Vermeulen doet mee.

Twee jaar geleden was het openwaterzwemmen losgekoppeld van de EK zwemmen en raakte Van Rouwendaal haar titel op de 10 kilometer kwijt in Hoorn, waar ze nog wel het brons op de 5 kilometer veroverde. Een maand later werd ze in Rio olympisch kampioen op de 10 kilometer.

Om 13.30 uur (Nederlandse tijd) beginnen de mannen in het open water aan de 10 kilometer. Ferry Weertman is regerend olympisch kampioen op deze afstand. Bij de EK in 2016 won hij de 10 kilometer eveneens. Namens Nederland verschijnt ook Pepijn Smits aan de start.