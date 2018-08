Vetter vijfde na eerste dag zevenkamp

Anouk Vetter is na een haperend begin goed teruggekomen op de zevenkamp bij de EK atletiek in Berlijn. De titelverdedigster bezet na de eerste dag, en vier onderdelen, de vijfde plaats in de tussenstand.

De 25-jarige Arnhemse opende de wedstrijd in het Olympisch Stadion met de zevende tijd op de 100 meter horden: 13,55. Ze raakte vol het zevende hekje en was zichtbaar even uit balans. Het hoogspringen ging naar behoren met 1,76 meter, maar had beter gekund. De kogel ging naar 14,79 meter en daarmee zette Vetter de stijgende lijn in. Ook haar 23,97 op de 200 meter was voor haar doen een prima tijd.

Met 3802 punten heeft ze wel een flinke achterstand op de Britse Katarina Johnson-Thompson, die bovenaan staat met 4017 punten. Olympisch- en wereldkampioene Nafissatou Thiam uit België volgt met 3930 punten. De derde plaats is in handen van de Duitse Carolin Schäfer, die 46 punten meer heeft dan de Nederlandse troef.

,,Ik denk nog helemaal niet aan een medaille. Het enige dat nu telt is morgen goed beginnen met het verspringen”, zei Vetter in de catacomben van het monumentale stadion, dat goed gevuld was. ,,Het was een beetje gestrest allemaal, niet alles liep goed. Bij het hordelopen had ik ook zomaar kunnen vallen. Dat het niet gebeurde betekent dat de focus goed is”, aldus de regerend kampioene.

,,Pas bij de start van de 200 meter zei ik tegen mezelf: kom op, je mag lopen in een vol stadion met juichende mensen. En jongens, wat heb ik van die 200 meter genoten. Dit is wat ik leuk vind om te doen.”