Visser naar finale 100 horden

Nadine Visser heeft zich bij de EK atletiek in Berlijn geplaatst voor de finale van de 100 meter horden. De 23-jarige atlete uit Hoorn finishte als tweede in 12,84 seconden in haar heat van de halve finales en dat betekende directe doorgang naar de eindstrijd later donderdagavond. Haar tijd was de vijfde van het veld. De Duitse Pamela Dutkiewicz was in 12,71 de snelste.

Visser verraste afgelopen winter met de bronzen medaille op de 60 meter horden bij de WK indoor in Birmingham. In juni verbeterde ze het Nederlands record en zette het op 12,71. Ze liep de 12,77 van Marjan Olyslager uit 1989 uit de boeken.

Eefje Boons redde het niet. Ze eindigde als vijfde in haar heat in 12,94 en was daarmee uitgeschakeld.

Visser kende geen voortvarende aanloop naar de EK. De race in Stockholm waar ze het Nederlands record pakte luidde ook een periode van kwakkelen in. Haar hamstring begon op te spelen en een rustpauze was nodig. Bij haar rentree ruim twee weken geleden in Londen struikelde ze over de eerste horde en kwam ten val.

Kortom, de voorbereiding was verre van ideaal, want elke vorm van wedstrijdritme ontbrak. Maar Visser had er kennelijk geen last van. ,,Ik voelde dat het goed zat. Daar heb ik geen wedstrijd voor nodig. Wat ik kan in de finale? Heel hard lopen denk ik. Ik voel me goed en ben heel erg benieuwd”, zei ze bij de NOS.