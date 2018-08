Visser net naast podium op 100 horden

Nadine Visser heeft bij de EK atletiek in Berlijn net naast een medaille gegrepen op de 100 meter horden. De 23-jarige atlete uit Hoorn eindigde in de finale als vierde in 12,88 seconden.

Het goud was voor de Wit-Russische Elvira Herman in 12,67. De Duitse Pamela Dutkiewicz pakte het zilver in 12,72. Een andere Duitse, titelverdedigster Cindy Roleder, rende naar het brons in 12,77.

Visser verraste afgelopen winter met de bronzen medaille op de 60 meter horden bij de WK indoor in Birmingham. Kort daarna hakte ze samen met haar coach Bart Bennema de knoop door en besloot deze zomer vol voor de horden te gaan. De zevenkamp, het onderdeel dat ze toch ook aardig beheerst, moet voorlopig wijken.

De 23-jarige Visser begon voortvarend in de buitenlucht. Ze zette scherpe tijden neer en wist in juni het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager uit 1989 (12,77) te verbeteren. Ze snelde in Stockholm naar 12,71. Die recordrace luidde wel een periode van kwakkelen in. Haar hamstring begon op te spelen en een rustpauze was nodig. Bij haar rentree ruim twee weken geleden in Londen struikelde ze over de eerste horde en kwam ten val.

Kortom, de voorbereiding was verre van ideaal, want elke vorm van wedstrijdritme ontbrak. Maar Visser vertrouwde op haar ervaringen uit het verleden. Zo was de aanloop naar de WK indoor ook verstoord door kleine blessures en twijfelde ze twee weken voor het toernooi of ze wel moest gaan. Vervolgens raffelde ze over de hekjes eerst naar een Nederlands record van 7,83 en bekroonde ze de finale met brons.

In de halve finale in Berlijn liet Visser zien dat ze meteen al het goede gevoel had op de horden. Ze plaatste zich met 12,84 met gemak voor de finale. Daarin kwam ze net tekort voor een plak.