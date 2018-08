Visser weet niet wat er mis ging in finale

Nadine Visser greep net naast een medaille op de 100 meter horden op de Europese kampioenschappen atletiek in Berlijn en zocht achteraf vooral naar antwoorden op de vraag waarom het niet liep in de finale. ,,Ik ging echt voor een medaille, natuurlijk baal ik”, zei ze na haar vierde plaats.

Visser liep een tijd van 12,88 seconden en finishte elf honderdsten achter het brons van de Duitse Cindy Roleder (12,77), zeventien honderdsten boven haar persoonlijk record van 12,71. ,,Ik weet het niet, ik voel het niet, ik snap het niet echt. Ik heb nauwelijks een herinnering aan de race.”

De 23-jarige atlete uit Hoorn, die deze winter verraste met het brons op de 60 horden bij de WK indoor, kon slechts aanvoeren dat haar voorbereiding gebrekkig was geweest door aanhoudende hamstringklachten. Die speelden op na een wedstrijd in juni in Stockholm, waar ze het Nederlands record verbeterde.

,,Ik heb kort voor de EK op de trainingen een paar keer een wedstrijd nagebootst en daar haalde ik een goed gevoel uit. De halve finale was ook goed en daarom is het gevoel wat dubbel. Aan de ene kant niet blij, maar toch ook wel trots dat ik in zo’n korte tijd weer goed ben en bij de top zat. Het was alleen niet goed genoeg.”