Volleyballer Plak mist WK

Fabian Plak kan volgende maand niet meedoen aan het wereldkampioenschap volleybal. De middenaanvaller moet geopereerd worden aan een stressfractuur in zijn scheenbeen en is enkele maanden uitgeschakeld, meldt volleybalbond Nevobo.

De 21-jarige Plak startte vorige week in een oefeninterland tegen Italië in de basis en was in beeld voor de definitieve selectie van bondscoach Gido Vermeulen voor het WK.

De Nederlandse volleyballers doen in september voor het eerst sinds 2002 weer mee aan de mondiale titelstrijd. Oranje is ingedeeld in een poule met olympisch kampioen Brazilië, Frankrijk, Canada, Egypte en China. Het WK is van 10 tot en met 30 september in Bulgarije en Italië.