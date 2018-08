Zonderland: als team punten laten liggen

Epke Zonderland concludeerde donderdag bij de EK in Glasgow dat de Nederlandse turners niet optimaal hadden gepresteerd. Deelname aan de landenfinale staat op de tocht, met nog twaalf landen die in actie komen. ,,We hebben echt wel wat punten laten liggen”, stelde de Fries, die op rek wel de beste score tot nu toe liet noteren.

De doelstelling van het team was van tevoren door bondscoach Bram van Bokhoven bepaald op top vijf. ,,Het wordt spannend of we de landenfinale halen. Ik schat de kansen op 50/50”, meende Zonderland, die zelf ook punten liet liggen op brug. ,,Twee van de drie oefeningen op brug klopten niet. Mijn oefening is normaal een zekerheidje, maar ik verlies een punt. Gelukkig dat we het op voltige goed afmaakten.”

De voorbereiding had volgens Zonderland verwachtingen geschept. ,,Het ging hartstikke goed, er zat een stijgende lijn in. Als je die had doorgetrokken, hadden we een andere wedstrijd geturnd. Dit was niet wat we verwacht hadden. We maakten iets te veel foutjes. Maar we hebben ook goede dingen laten zien gelukkig. Rek was sterk en op voltige bleef iedereen erop.”

,,We hebben hier en daar wel wat punten laten liggen”, constateerde ook Van Bokhoven. ,,Als we zelf helemaal geen fouten hadden gemaakt, dan waren we zeker van onze zaak, maar nu is het afwachten. De kwaliteit van deze sporters is gewoon goed en als ze de finale uiteindelijk wel halen, kunnen ze ook echt wel hoog eindigen.”

Nederland kwam uit op een score van 239,393, de hoogste nadat twee van de drie subdivisies in actie zijn gekomen. De beste acht landen plaatsen zich voor de teamfinale. Voor de toestelfinales ziet het er voor Epke Zonderland (eerste op rek) en Frank Rijken (eerste op brug) goed uit. Bart Deurloo heeft de derde score aan de rekstok. Ook hier gaat het om een plaats bij de beste acht.