Zonderland voorlopig de beste op rek

Epke Zonderland heeft bij de Europese kampioenschappen turnen in Glasgow voorlopig in de kwalificaties de hoogste score aan de rekstok neergezet. De olympisch kampioen van 2012 kwam tot een score van 14,333 en loste daarmee de Hongaar David Vecsernyes (14,200) af aan kop.

Bart Deurloo viel iets tegen met 13,500, voorlopig de derde score. De beste acht turners per toestel plaatsen zich voor de toestelfinales, maar in de avonduren komen in Glasgow nog een aantal toplanden in actie. Aan de rekstok ontbrak Tim Srbic, de Kroaat die vorig jaar Zonderland van zijn derde wereldtitel afhield.

Frank Rijken zette een uitstekende score neer op het toestel brug. Met 14,366 heeft hij voorlopig de leiding.