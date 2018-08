Bouwmeester pakt zilver op WK Laser

Marit Bouwmeester heeft op de WK zeilen in het Deense Aarhus zilver veroverd in de Laser Radial-klasse. De Friezin, de regerend wereldkampioene, begon de medalrace met een achterstand van elf punten op de Belgische Emma Plasschaert. Die achterstand was te groot om te overbruggen.

Plasschaert was voor de start vrijdag al zeker van goud of zilver. Om Bouwmeester, de olympisch kampioene van Rio 2016, achter zich te houden moest ze in de top zes eindigen of maximaal vijf plaatsen achter de Nederlandse finishen. Ze deed het allebei. Bouwmeester werd vierde in de afsluitende medalrace, Plasschaert eindigde een plaatsje achter haar.

Na afloop was Bouwmeester duidelijk over de winst van Plasschaert. ,,Ze zeilde heel goed deze week, ze heeft verdiend gewonnen.” De voorbereiding van Nederlandse was niet vlekkeloos. Lastig windcondities kostte haar in het begin van de week vooral punten. ,,Ik focuste vooral op Tokio en heb hier van tevoren niet genoeg tijd doorgebracht”, gaf Bouwmeester als verklaring voor de camera van World Sailing.

De Deense Anne-Marie Rindom pakte brons. Plasschaert eindigde op 66 punten, Bouwmeester op 75 en Rindom met 85 punten.