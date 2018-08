Footballspelers knielen weer bij volkslied VS

Tijdens de eerste oefenwedstrijden voor aanvang van het nieuwe seizoen in het American Football in de Verenigde Staten hebben zeker vijf spelers geprotesteerd tijdens het spelen van het volkslied. Twee van hen knielden, terwijl drie anderen hun vuist in de lucht staken. Een onbekend aantal spelers kwam pas uit de kleedkamer nadat het volkslied werd gespeeld.

Twee spelers de Miami Dolphins knielden bij het afspelen van het volkslied. Een speler van Miami en twee van de Philadelphia Eagles staken hun vuist in de lucht. Stephen Ross, de eigenaar van Miami, had eerder gezegd niet te tolereren dat zijn spelers het volkslied zouden gebruiken voor protest en heeft gedreigd met schorsing van zijn spelers.

President Donald Trump wil dat spelers uit de National Football League (NFL) voortaan een schorsing krijgen als ze weigeren te gaan staan bij het Amerikaanse volkslied. De schorsing moet wat Trump betreft gelden voor het gehele seizoen en de spelers zouden gedurende die tijd geen salaris moeten ontvangen.

Het bestuur van de NFL heeft nog altijd geen regels of richtlijnen ingevoerd.