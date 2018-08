Jongste broer Ingebrigtsen jongste kampioen

De finale van de 1500 meter op de EK atletiek in Berlijn was wel een heel bijzondere. Drie Noorse broers gingen van start en de jongste won. Sterker, Jakob Ingebrigtsen kroonde zich met 17 jaar en 324 dagen tot de jongste Europees kampioen ooit. Hij won de finale met overtuiging in 3.38,10.

Bijzonder was ook dat Jakob de titel overnam van middelste broer Filip Ingebrigtsen (25), die twee jaar geleden in Amsterdam naar de titel snelde. Filip stortte in de finale in het Olympiastadion van Berlijn volledig in. Hij voerde met een beste seizoenstijd van 3.30,01 nota bene de Europese ranglijst aan, maar finishte als twaalfde in de finale.

Oudste broer Henrik Ingebrigtsen (27) rukte nog sterk op in de laatste meters, maar landde net buiten het podium; vierde. Saillant genoeg was hij ook al eens Europees kampioen op de 1500 meter. Dat was op de titelstrijd van 2012 in Helsinki.