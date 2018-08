Keizer/Meppelink verliezen reprise EK-finale

Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn op het World Tour-toernooi van Moskou (vier sterren) in de achtste finales blijven steken. In een herhaling van de EK-finale verloren ze met twee keer 21-17 van Tanja Hüberli en Nina Betschart uit Zwitserland.

Keizer en Meppelink, die bijna drie weken geleden in Den Haag Europees kampioen werden (toen werd het 21-16 26-24), waren als zevende geplaatst in de Russische hoofdstad.

In het mannentoernooi strandden ook Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen in de achtste finales. De als derde geplaatste Nederlanders verloren in drie sets van het Braziliaanse duo Alison/Andre: 17-21 21-18 15-10.

Alle Nederlandse koppels zijn nu uitgeschakeld in Moskou.