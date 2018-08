Kwiatkowski houdt stand in Ronde van Polen

Michal Kwiatkowski heeft de 75e editie van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 28-jarige wielrenner van Team Sky hield vrijdag stand in de lastige slotrit over 136 kilometer van Bukovina Resort naar Bukovina Tatrzanska. De Brit Simon Yates was de beste in de zevende etappe. Hij sprong in de finale weg uit de voorste groep en reed solo naar de winst.

Kwiatkowski legde de basis voor zijn eindzege in eigen land in de vierde en vijfde etappe. De Sky-renner zegevierde in beide bergritten en bouwde daardoor een stevige voorsprong op in het klassement. De Pool moest in de slotrit, die in de regen werd afgewerkt, tal van aanvallen pareren. Yates, een van de smaakmakers van de Giro d’Italia, bouwde even een voorsprong op van zo’n 40 seconden en vormde daarmee een serieuze bedreiging voor Kwiatkowski. Andere renners zagen hun podiumplaats ook in gevaar komen en gingen daarom vol in de achtervolging op de ontsnapte Brit van Mitchelton-Scott.

De ‘schade’ voor Kwiatkowski bleef daardoor beperkt. Hij hield genoeg voorsprong over op Yates, die wel opschoof naar de tweede plek in het eindklassement van de etappekoers uit de UCI WorldTour, met 15 seconden achterstand. De Fransman Thibaut Pinot eindigde op de derde plaats, twintig tellen achter Kwiatkowski.

Dylan Teuns, de winnaar van vorig jaar, verloor in de laatste kilometers de aansluiting met zijn concurrenten en duikelde in het klassement van de tweede naar de vijfde plaats. De Nieuw-Zeelander George Bennett van LottoNL-Jumbo werd vierde. Sam Oomen was de beste Nederlander, op de negende plaats. De renner van Sunweb, die vierde werd in de slotrit, moest 42 seconden toegeven op Kwiatkowski.