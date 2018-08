Samuel: nu wil ik een medaille

Jamile Samuel wist niet wat haar overkwam in de halve finales van de 200 meter op de EK atletiek in Berlijn. De Amsterdamse sprintvrouw won met speels gemak haar serie en plaatste zich met de tweede tijd van allemaal (22,58) voor de finale op zaterdag. Ze was sneller dan sprintdiva Dafne Schippers.

,,Ik liep zo goed door de bocht en kwam als eerste het rechte stuk op. Dat ben ik helemaal niet gewend. Ik zag helemaal niemand naast me en de laatste 70 meter kon ik gewoon ‘chillen’, geen energie verspillen. Dit was een heel lekker gevoel”, zei Samuel.

,,Ik wil nu zeker een medaille winnen. Ik loop met zoveel vertrouwen. Dit machtige gevoel is nieuw voor mij, want op voorgaande toernooien moest ik altijd hard werken om de finale te halen.”

Samuel stond eerder in het toernooi ook al in de finale van de 100 meter. Ze werd vijfde in 11,14. Bij de vorige EK, twee jaar geleden in haar eigen stad, greep de Amsterdamse op de 200 meter net naast de medailles. Samuel werd toen vierde.

Een verandering van trainer heeft haar goed gedaan. Ze is overgestapt naar Bart Bennema, de man die Dafne Schippers omschoolde van meerkampster tot een van de snelste vrouwen ter wereld.

Samuel raasde deze zomer over de atletiekbaan en liep de ene na de andere scherpe tijd. Ze kan zich bijna meten met Schippers. Sterker, in de wedstrijd uit de Diamond League in Londen eind juli wist Samuel haar wereldberoemde rivale voor te blijven op de 200 meter en scherpte ze haar persoonlijk record aan tot 22,37.

Ze is pas 26 jaar, maar Samuel was er al bij op de Olympische Spelen van 2012 en 2016 en heeft vier WK’s meegemaakt. Berlijn is ook haar vierde EK. Ze is tevens een belangrijke pion in de estafetteploeg op de 4×100 meter en won met die ploeg zilver op de EK van 2012 in Helsinki en goud in Amsterdam 2016.