Scherpe kritiek op olympisch parcours vrouwen

Het olympisch parcours voor de wegwedstrijd bij de vrouwen in Tokio 2020 kan in de wielerwereld niet echt op veel bijval rekenen. Rijdsters als Annemiek van Vleuten en Marianne Vos vegen de vloer aan met de grote verschillen tussen het mannen- en het vrouwenparcours.

,,Teleurgesteld (alweer) bij het zien van de verschillen in parcoursen voor de wegrace voor mannen en vrouwen”, twittert Van Vleuten. Marianne Vos is eveneens ontstemd. ,,Rijders maken de race, maar het signaal dat uitgaat van deze verschillende parcoursen voor mannen en vrouwen is niet de gelijkheid waar het IOC zich op richt.”