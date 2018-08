Schippers: dit voelde beetje als vanouds

Dafne Schippers toverde eindelijk weer eens een echte glimlach op haar gezicht na het behalen van de finale van de 200 meter bij de EK atletiek in Berlijn. ,,Dit was een lekkere halve finale. Dit voelde een beetje als vanouds. De bocht was zo ontspannen’’, zei Schippers na haar race, die ze overtuigend won in 22,69.

,,Dat is de techniek van een harde 200 meter. Ik hoefde niet door te trekken naar de finish, want ik zag niemand komen en ik voelde niemand komen. En energie verspillen is zonde. Van een 200 meter moet je altijd herstellen, dus hoe frisser ik zaterdag in de finale aan de start sta, hoe beter.’’

De tijd was dan ook niet belangrijk voor haar, zei ze. Schippers ging als vierde door naar de finale. De Brits Dina Asher-Smith was de snelste in de halve finales in 22,33, de Amsterdamse Jamile Samuel klokte met 22,58 de tweede tijd.

Schippers behaalde eerder op het toernooi brons op de 100 meter. Ze stond haar titel van 2016 af aan Asher-Smith, maar deed alsof ze blij was met het brons. De 10,99 in de finale was haar beste seizoenstijd en een medaille is een medaille, vond ze. Wel gaf ze meteen aan op de 200 meter voor niets minder dan goud te gaan.

Schippers won de Europese titel op deze afstand al een keer in 2014 in Zürich. Het jaar daarop verbaasde ze iedereen met de wereldtitel in Peking in de derde tijd ooit gelopen: 21,63. Twee jaar later volgde in Londen haar tweede titel, maar wel in een beduidend minder snelle tijd van 22,05. Dat jaar kon ze onder de hoede van haar nieuwe trainer Rana Reider niet meer tippen aan haar beste tijden.

Deze zomer bleef ze wanhopig zoeken naar die absolute toptijden. De 22,69 is dat allerminst, maar Schippers zat er niet mee. ,,Focussen op mijn eigen race en zoeken naar de juiste ontspanning, dan loop ik op mijn best. Ik hoop dat het er morgen uit komt.’’