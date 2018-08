Springruiters naar finale Nations Cup

De Nederlandse springruiters hebben een plek veiliggesteld in de finale van de Nations Cup. Voor de equipe van bondscoach Rob Ehrens volstond een zevende plaats bij de laatste reguliere wedstrijd in Dublin om zich te plaatsen voor de eindstrijd in Barcelona. Vorig jaar won Oranje de Nations Cup.

Ehrens kon in Dublin niet beschikken over zijn topruiters. De bondscoach zag Bart Bles, Doron Kuipers, Kevin Jochems en Angelique Hoorn in de eerste omloop allemaal springfouten maken. In de tweede ronde wist Hoorn toch nog een foutloze beurt te noteren. Met een totaal van 32 strafpunten hield Nederland alleen Zwitserland onder zich. De winst ging verrassend naar Mexico met acht strafpunten, voor Frankrijk, Italië en Ierland (allemaal twaalf).

In het klassement van de Nations Cup werd Nederland vijfde. De springruiters wonnen de wedstrijd in de Zweedse stad Falsterbo. Bij de finale begin oktober in Barcelona beginnen alle deelnemers weer op nul punten. Oranje heeft daar concurrentie van België, Ierland, Zwitserland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zweden.