Vetter moet genoegen nemen met vijfde plek

Anouk Vetter heeft geen medaille overgehouden aan de zevenkamp bij de EK atletiek in Berlijn. De Europees kampioene van 2016 zakte na de afsluitende 800 meter zelfs nog een plaats in de stand en eindigde als vijfde. Vetter liep een zwakke 2.22,84 en werd voorbijgestreefd door de Oostenrijkse Ivona Dadic, die beduidend sneller liep: 2.11,87.

De 25-jarige Arnhemse stond de titel af aan regerend olympisch en wereldkampioene Nafissatou Thiam. De Belgische verzamelde 6816 punten. Het zilver was voor de Britse Katarina Johnson-Thompson (6759) en het brons ging naar de Duitse Carolin Schäfer (6602). Vetter vergaarde 6414 punten.

De ranke, pezige atlete veroverde twee jaar geleden in Amsterdam vrij onverwacht de Europese titel op het onderdeel waar alleskunners in uitblinken. Dat die gouden plak geen incident was, bleek een jaar later op de WK in Londen. Daar won ze zomaar het brons in een Nederlands record van 6636 punten.

Die fraaie medailles voelden als een last in aanloop naar de EK in Berlijn. Vetter moest hard haar best doen om onbevangen de wedstrijd in te gaan met geduchte tegenstanders als Thiam, Johnson-Thompson en Schäfer. Zij wist: een plak in het Olympiastadion is geen zekerheid, eerder een bonus.

Op het eerste nummer ging het al bijna mis. Vetter raakte op de 100 horden vol het zevende hekje en raakte uit balans. De schade viel haar nog mee, maar de 13,55 was geen prettige start. Toch herstelde ze zich goed op hoog (1,76), kogel (14,79) en de 200 meter (23,97). Na dag één stond ze vijfde.

Ze begon de tweede dag met stress, want haar afzetvoet deed veel pijn. ,,Ik vroeg me zelfs af of ik wel moest springen”, bekende ze. Toch deed ze het en haar derde poging leidde zelfs tot een redelijk goede 6,30 meter, slechts 4 centimeter onder haar persoonlijk record. Met een speerworp van het niveau van de WK van 2017, toen ze 58,41 gooide, had een medaille in Berlijn nog gekund. Maar die hoop gaf ze op na een matige 51,25. Ze wist dat ze een medaille uit haar hoofd moest zetten, want de 800 meter is voor haar doorgaans een martelgang.