Vetter zet medaille zevenkamp uit haar hoofd

Anouk Vetter heeft een medaille op de zevenkamp bij de EK in Berlijn uit haar hoofd gezet. De titelverdedigster steeg na het zesde onderdeel, het speerwerpen, weliswaar naar de vierde plaats in de tussenstand, maar ze kan normaal gesproken op de afsluitende 800 meter niets meer goedmaken.

,,Ik moet zelfs uitkijken dat ik niet de vierde plaats kwijtraak. Het meisje dat achter me staat (de Oostenrijkse Ivona Dadic), is sneller op de 800. En dat is ook de Duitse Carolin Schäfer, die nu derde staat’’, zei ze in de catacomben van het Olympisch Stadion.

Vetter wierp de speer naar 51,25, ruim onder haar persoonlijk record (58,41) en liet daarmee belangrijke punten liggen in de strijd om het brons. Goud en zilver zijn al onhaalbaar. De Belgische olympisch en wereldkampioene Nafissatou stevent af op de Europese titel. Zij passeerde met een worp van 57,91 met de speer de Britse Katarina Johnson-Thompson in de tussenstand. De afsluitende 800 meter is vrijdagavond.