Amels achtste in finale hoogspringen

Hoogspringer Douwe Amels is achtste geworden in de finale van het hoogspringen op de EK atletiek in Berlijn. Hij kwam niet hoger dan 2,19 meter. Goud was voor de Pool Mateusz Przybylko met 2,35. Hij waagde nog een poging op 2,38, maar die mislukte.

Amels had zich met 2,21 geplaatst voor de finale, maar in het volle Olympiastadion kon hij niet zichzelf overtreffen. ,,Ik ben achtste van Europa, dat is leuk om te zeggen. Maar daar houdt het wel mee op. Die 2,19 was niet zo goed.”

De 26-jarige Fries was ooit Europees kampioen bij de beloften en sprong al eens over 2,28. Zijn ontwikkeling werd echter gedwarsboomd door een zware enkelblessure. Twee enkeloperaties waren nodig en een lange revalidatie volgde. ,,Dit is mijn eerste jaar dat ik weer helemaal fit ben, daar ben ik ook blij mee.”