De Haan figureert in show Noorse broers

Benjamin de Haan is bij de EK atletiek in Berlijn op de twintigste plaats geëindigd in de finale van de 5000 meter. De 25-jarige Nederlander, geboren en getogen in de Verenigde Staten, figureerde in de show van de Noorse broers Jakob en Henrik Ingebrigtsen. De Haan passeerde de meet als 21e, maar schoof door de diskwalificatie van de Belg Isaac Kimeli een plaatsje op in de eindrangschikking.

Jakob, met zeventien jaar de jongste, snelde net als een dag eerder op de 1500 meter naar de Europese titel in 13.17,06. Zijn tien jaar oudere broer Henrik kwam als tweede over de finish en maakte het familiefeest compleet.

Jakob Ingebrigtsen had zich vrijdag met 17 jaar en 324 dagen tot de jongste Europees kampioen ooit gekroond. Een dag later was de tiener ook oppermachtig op de 5000 meter. Op het laatste stuk liep hij met grote passen weg bij de rest. Broer Henrik, in 2012 Europees kampioen op de 1500 meter, pakte zilver in 13.18,75. Het brons ging naar de Fransman Morhad Amdouni (13.19,14).

De Haan finishte in de achterhoede in 13.42,95, ruim boven zijn persoonlijk record. De Haan veroverde dit jaar de Nederlandse titels op de 5000 en 10.000 meter en trad voor het eerst op in een titeltoernooi. Hij figureerde in Berlijn ook op de 10.000 meter. De Haan werd op een rondje gezet en arriveerde als 22e in 29.38,31.