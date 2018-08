De Russische turners hebben zaterdag bij de Europese kampioenschappen de landenfinale gewonnen met een score van 257,260 punten. Groot-Brittannië moest zich met zilver tevreden stellen (253,362) en het brons ging naar Frankrijk (246,928).

De Nederlandse turners deden niet mee in de finale in Glasgow. Oranje, vier jaar geleden zesde, werd donderdag negende in de kwalificaties. Dat was niet voldoende.