Haase verliest kwartfinale in Toronto

Robin Haase heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het Masters-tennistoernooi in Toronto. In de kwartfinale ging de 31-jarige tennisser in twee sets onderuit tegen Karen Chatsjanov: 6-3 6-1.

Na 55 minuten spelen moest hij zijn meerdere erkennen in de acht jaar jongere Rus. Haase is de nummer 39 van de wereld, Chatsjanov staat één plek hoger.

Chatsjanov staat in de halve finale tegenover de winnaar van de partij tussen de Spanjaard Rafael Nadal, de nummer 1 van de wereld, en Marin Cilic uit Kroatië.

Vorig jaar bereikte de Hagenaar op het Canadese hardcourttoernooi wel de halve finales. Hij moest daarin buigen voor de Zwitserse meester Roger Federer.