Halep eerste finaliste in Montreal

Simona Halep is de eerste finaliste op het grote WTA-toernooi van Montreal. De als eerste geplaatste Roemeense had weinig problemen met de Australische Ashleigh Barty, die in de kwartfinales Kiki Bertens versloeg: 6-4 6-1.

Waar Bertens veel moeite had met het vertragende en afwisselende spel van Barty, wist Halep er wel raad mee. Ze liep snel uit naar 4-1 en had het initiatief in de rally’s. Barty kwam nog terug tot 4-3, maar in het restant leverde de sterk serverende Halep geen opslaggame meer in.

De nummer 1 van de wereld speelt in de finale tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Sloane Stephens en Elina Svitolina uit Oekraïne. Svitolina won het toernooi vorig jaar, een jaar eerder veroverde Halep de titel.