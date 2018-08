Halep naar halve finales in Montreal

Simona Halep heeft de halve finales bereikt op het tennistoernooi van Montreal. De als eerste geplaatste Roemeense versloeg in de kwartfinales de Française Caroline Garcia in twee sets: 7-5 6-1. Halep, de nummer één van de wereld, tennist tegen Ashleigh Barty om een plaats in de finale. De Australische schakelde Kiki Bertens uit.

Halep vertoonde geen tekenen van vermoeidheid hoewel ze een ronde eerder tegen de Russische Anastasia Pavlioetsjenkova een marathonpartij had afgewerkt. In de andere halve finale staan de Amerikaanse Sloane Stephens en de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina tegenover elkaar.