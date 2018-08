Jansen mist finale op 3-meterplank

Schoonspringster Inge Jansen is bij de Europese kampioenschappen schoonspringen niet in geslaagd de finale te bereiken op de 3-meterplank. Jansen kwam in de Commonwealth Pool van Edinburgh na vijf sprongen uit op een score van 231.20. Daarmee werd ze vijftiende in de kwalificaties. Slechts de beste twaalf plaatsen zich voor de finale. De Russin Maria Poliakova had de beste score: 318.65.

Jansen werd eerder deze week met Pascal Faatz vierde bij het gemengd synchroonspringen vanaf de 3-meterplank. De Limburgse verraste vorig jaar met de achtste plek in de WK-finale.