Na 56 jaar weer EK-brons op 400 meter vrouwen

Lisanne de Witte heeft iets bijzonders gepresteerd op de EK atletiek in Berlijn. Na 56 jaar haalde een Nederlandse atlete weer een medaille op de 400 meter, altijd een sterk bezet nummer. De Witte spurtte naar het brons in een Nederlands record van 50,77 seconden. In 1962 ging Tilly van der Zwaard haar voor op de EK in Belgrado. Ze won brons in 54,4, destijds ook een Nederlands record.

De 25-jarige De Witte timmert al een aantal jaar aan de internationale weg op de 400 meter. Sinds vorig jaar doet ze vrijwel alles samen met haar jongere zus Laura. De twee liepen al samen op de 4×400 meter bij de Olympische Spelen van Rio en willen over twee jaar in Tokio op herhaling.

,,Het is een bijzondere gewaarwording te pieken op het moment dat het moet”, zei De Witte. ,,Ik heb hiervoor veel toernooien gehad waar ik niet echt blij was met mijn prestatie. Nu durf ik te zeggen dat ik de volgende keer voor goud ga. Ik kan zeker nog doorgroeien.”