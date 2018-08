Nibali start in Ronde van Spanje

De Italiaanse wielrenner Vincenzo Nibali neemt deel aan de Ronde van Spanje. Dat heeft de renner van Bahrain-Merida gezegd in La Gazzetta dello Sport. Nibali liep bij een val in de Tour de France een gebroken ruggenwervel op. Daaraan werd hij eind juli geopereerd.

,,Ik rijd de Vuelta, mijn ticket naar Malaga is al geboekt”, aldus Nibali, in 2010 winnaar van de Vuelta. De Ronde van Spanje begint op 25 augustus in M├ílaga.

Nibali kwam in de klim naar Alpe d’Huez ten val door toedoen van een toeschouwer. Zijn ploegleider Rik Verbrugghe liet destijds al weten te hopen dat de Italiaan op tijd hersteld zou zijn om in Spanje te starten.