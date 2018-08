Samuel ‘in shock’ door brons

Jamile Samuel was zelfs in de caracomben van het Olympiastadion van Berlijn, al weer geruime tijd naar haar race in de EK-finale van de 200 meter, nog steeds een beetje ‘in shock’ over haar bronzen medaille. ,,Is dit werkelijk waar? Toen ik over de finish kwam, moest ik het scorebord echt twee keer checken om er zeker van te zijn dat ik echt derde was. Toen kwamen ook de tranen van geluk.”

Samuel stond voor de tweede keer in een EK-finale van de 200 meter. Twee jaar geleden werd ze in haar eigen Amsterdam vierde en dat was toen al heel goed voor haar doen. Onder een nieuwe trainer, Bart Bennema, heeft ze de afstand nog beter leren lopen. ,,Ik heb geleerd een hoge frequentie te houden en mijn passen te verlengen.”, vertelde ze met de Nederlandse vlag om de schouders.

,,Ik was het hele seizoen goed en heb steeds volgehouden dat ik een medaille kon winnen. Je mag best een grote mond hebben, maar dan moet je het wel waarmaken. Dat heb ik nu voor het eerst na heel veel toernooien gedaan. En er komt nog meer.”