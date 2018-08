Schippers trekt lange neus op EK

Het gehoopte goud bleef uit, maar met brons op de 100 meter en zilver op de dubbele afstand houdt Dafne Schippers toch een goed gevoel over aan de EK atletiek in Berlijn. ,,Ik ben hier tevreden mee, dit was het beste dat ik neer kon zetten”, zei de tweevoudig wereldkampioene na de finale van de 200 meter, waarop ze achter de ongenaakbare Dina Asher-Smith als tweede eindigde in 22,14 seconden.

,,Die tijd is voor mij een heel, heel dik ‘season best’, twee tienden harder dan ik eerder liep. Maar Dina loopt ontiegelijk hard op dit moment en dan moet ik tevreden zijn. Dan kan zilver een beetje voelen als goud.”

Schippers had zich gestoord aan kritische verhalen over haar tegenvallende prestaties eerder dit seizoen. ,,Ik trek hier op dit EK eigenlijk wel een lange neus. Ik laat zien dat ik er sta op het moment dat het moet, ook al heb ik niet zo’n goed voorseizoen gehad. Soms lijkt het alsof ik het alleen maar goed kan doen als ik goud pak. Maar je moet verder kijken dan alleen goud en zilver, je moet ook naar tijden kijken. De tijden die ik hier loop, zouden voorheen altijd goed zijn geweest voor goud. Maar het niveau in Europa is ontzettend gegroeid.”

Ze prees ook Jamile Samuel, die het haar heel lastig maakte. Pas op het rechte stuk naar de finish passeerde ze haar maatje uit de estafetteploeg. ,,Ontzettend gaaf dat zij brons wint, zij is een van die Europese sprintvrouwen in opkomst. Ik liep de bocht net als in de halve finale heel ontspannen en kon uit de bocht goed aanzetten. Dina was alleen al te ver weg.”

Asher-Smith won in 21,89, de beste tijd van dit jaar in de wereld. ,,Ik weet zeker dat ik die tijden ook weer ga lopen, ik moet blijkbaar nog wat geduld hebben en race voor race beter worden”, aldus Schippers, die in 2015 de wereld veroverde op de 200 meter met goud in Peking in de derde tijd ooit: 21,63.