Van Rijsselberghe heeft wereldtitel al binnen

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe heeft in het Deense Aarhus zijn tweede wereldtitel in de RS:X-klasse veroverd. Dat gebeurde sneller dan verwacht, want door een jurybesluit verspeelde zijn landgenoot Kiran Badloe de kansen om de tweevoudig olympisch kampioen in de medalrace nog van het goud af te houden. Badloe stond tweede maar kreeg er een aantal punten bij nadat de jury een zogenoemde ‘redress’ terugdraaide. Badloe was na een race van donderdag gunstiger gerangschikt omdat hij onderweg van zijn plank was gevaren.

Van Rijsselberghe is nu met 52 punten – tegen Badloe 75 – niet meer te achterhalen en zodoende zeker van zijn tweede mondiale titel na die van Perth in 2011. Van Rijsselberghe en Badloe strijden om één te vergeven ticket voor de Spelen van Tokio.