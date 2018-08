Volleybalsters naar finale Super Series

De Nederlandse volleybalsters spelen zondag de finale van het Rabobank Super Series Tournament. In de halve eindstrijd in Eindhoven was het team van bondscoach Jamie Morrison zaterdag met 3-0 te sterk voor Turkije. De setstanden waren 25-22 25-18 25-23.

Rusland rekende in de andere halve eindstrijd af met Italiƫ. Oranje stond donderdag in de groepsfase ook al tegenover de Russinnen en won toen met 3-2.

De volleybalsters zijn in voorbereiding op het wereldkampioenschap dat eind september in Japan begint.