Wereldkampioene Smulders pakt ook EK-titel BMX

Laura Smulders heeft haar succesjaar een vervolg gegeven bij het Europees kampioenchap BMX in Glasgow. Nadat ze in juni al de wereldtitel veroverde in Bakoe, was Smulders ook in de Schotse stad de beste. De Deense Simone Christensen pakte het zilver, de Russin Jaroslava Bondarenko het brons.

Merel Smulders, het zusje van de wereldkampioene werd vierde. Liefst vier Nederlandse vrouwen waren in de finale actief. Manon Veenstra werd zevende. Judy Baauw kwam na een vroege val als achtste en laatste over de finish.