Woodland leidt bij afgebroken PGA Championship

De Amerikaanse golfer Gary Woodland staat ook na de tweede ronde van het PGA Championship aan kop. De 34-jarige Woodland, die nog nooit een groot toernooi won, handhaafde zich met 66 slagen op de eerste plaats. Met een totaal van 130 heeft de golfer uit Kansas één slag voorsprong op landgenoot Kevin Kisner, nummer 1 van de wereld Dustin Johnson doet met drie slagen achterstand ook bovenin mee. Vanwege het slechte weer kon bijna de helft van de deelnemers, onder wie Tiger Woods, de ronde niet voltooien. Het gaat daarom in de vroege ochtend (15.00 uur Nederlandse tijd) verder in St. Louis.

Voor het noodweer losbarstte, bereikten de Amerikaan Brooks Koepka en de Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel in slechts 63 slagen (zeven onder par) het clubhuis. Het kwam slechts één keer eerder voor op een major dat twee golfers een ronde van slechts 63 slagen produceerden: Jack Nicklaus en Tom Weiskopf in 1980 op de US Open.