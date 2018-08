Zilver voor judoka Van Dijke in Boedapest

Judoka Sanne van Dijke heeft bij de Grand Prix in Boedapest zilver behaald in de klasse tot 70 kilogram. In de finale moest de Nederlandse zaterdag haar meerdere erkennen in de Japanse Saki Niizoe. Van Dijke verloor met ippon.

Bij de mannen slaagde Frank de Wit er net niet in een medaille te winnen. De 22-jarige judoka verloor in de strijd om brons van de Zweed Robin Pacek. De Wit, uitkomend in de klasse tot 81 kilogram, verloor eveneens met ippon.

Sanne Vermeer eindigde in de klasse tot 63 kilogram als vijfde.