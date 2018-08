Atletiekunie: nadenken over omvang ploeg

De Atletiekunie gaat goed nadenken of het over twee jaar weer een grote ploeg naar de Europese kampioenschappen stuurt. De bond vaardigde een omvangrijk team uit naar Berlijn, waarin ook mindere goden een kans kregen. ,,Op de EK in Amsterdam deden we het ook en pakte het goed uit, maar deze keer heb ik er gemengde gevoelens over’’, zei technisch directeur Ad Roskam. ,,Een aardig aantal atleten heeft niet gebracht wat wij ervan verwachtten. Er zaten zeperds bij.’’

Er gingen 45 atleten mee naar Berlijn, in Amsterdam waren dat er zelfs meer dan vijftig. ,,Tegenvallers calculeer je in, maar sommige resultaten waren ronduit teleurstellend. Met die atleten zullen we een goed gesprek gaan voeren’’, aldus Roskam, die niet op individuele gevallen inging.

Feit is dat veel van de Nederlandse atleten die op basis van de B-limiet mochten starten, figureerden. Een aantal bleek bovendien niet topfit in Berlijn te zijn. Zo bleek polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar al maanden een scheurtje in zijn scheenbeen te hebben. ,,Van sommigen dachten we dat ze hun pijntjes onder controle hadden. Je neemt soms een risico, maar dat hoort ook bij topsport’’, aldus Roskam.

De ploeg scoorde niettemin acht medailles, een evenaring van het record van de EK in 1952: één gouden, drie zilveren en vier bronzen. De zilveren medaille van Susan Krumins op de 10.000 meter kon Roskam zeer bekoren. ,,Dat is echt de beloning voor haar extreem professionele manier van sport bedrijven.’’

Over de drie plakken van Dafne Schippers, die in de aanloop naar de EK minder snel was dan gehoopt, was hij positief. ,,Ik heb kritische verhalen gelezen waar de kennis en het inzicht niet van afdropen. Het niveau dat Dafne hier heeft laten zien wijst erop dat ze weer in de goede richting gaat.”